Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,5 рубля. С начала торговой сессии было проведено 40,7 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,36—73,6975 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,4875 рубля, уменьшившись на 42 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 272,4 млн евро по курсам от 89,3575 до 90,1125 рубля за евро.

Валютный рынок всю неделю вел себя нелогично, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«На фоне падения сырьевых котировок рубль или укреплялся, или просто стоял на месте. Доллар к вечеру пятницы торгуется по 73,46 рубля и может балансировать в диапазоне 73,1—74,5 рубля. Сила рубля явно преувеличена. Евро торгуется по 89,45 рубля и способен двигаться в рамках 89,5—90,5 рубля. Доллар США снизился по итогам недели на 0,8%, евро — на 0,2%», — комментирует эксперт.