В поиске имущества должника полезны не только запросы в официальные инстанции, но и мониторинг его социальных сетей. Обычной практикой является обращение к частным детективам, которые помогают установить направления поиска. Об этом речь шла на дискуссии, организованной СберБанком, в рамках Петербургского международного юридического форума.

«В поиске имущества должника полезны не только запросы в официальные инстанции, но и мониторинг его социальных сетей. Обычной практикой является обращение к частным детективам, которые помогают установить направления поиска. Трудности возникают и при финансировании поиска активов и обращении взыскания: по мнению экспертов, это должны финансировать кредиторы. Сильно осложняет процесс отсутствие законодательства о трансграничном банкротстве, необходимость принятия которого назрела давно», — отметили эксперты.



В мероприятии приняли участие профессиональные кредиторы, эксперты в сфере финансовых расследований, арбитражные управляющие, а также зарубежные специалисты из Германии и Испании. Участники сессии обсудили, в каких ситуациях целесообразно искать активы должника за границей, каковы оптимальные алгоритмы поиска информации о них, как правильно использовать полученную информацию, можно ли обратить взыскание на цифровые активы и как распределять издержки при поиске зарубежных активов должника-банкрота.



«По данным наших аналитиков, 5% бенефициаров российского бизнеса имеют активы за границей, и самые популярные зарубежные юрисдикции — это США, Франция, Испания. При этом на состоятельных должников работают профессиональные команды юристов, которые помогают прятать имущество и защищать его от кредиторов. Исходя из нашей практики, на «взлом обороны» тратится в пять раз больше ресурсов, чем на ее выстраивание», — рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства СберБанка Евгений Акимов.

По его словам, успешных кейсов по нахождению активов довольно много, а вот с реальным взысканием все намного сложнее: иностранная юрисдикция существенно осложняет возврат средств.

