Чистая прибыль банка «Зенит» за I квартал 2021 года составила 196,8 млн рублей против убытка 221,6 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

«Финансовый результат первого квартала говорит о правильности принятой стратегии. Мы нарастили розничный кредитный портфель, а также продолжили развивать цифровой сервис. При этом качество наших активов улучшается за счет сохранения банком консервативной политики в кредитовании. Положительная динамика прибыли дает основания полагать, что банк достигнет плановых значений текущего года», — отметил председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко.

Размер активов банка составил 202 млрд рублей, чистая маржа — 1,4 млрд, чистый комиссионный доход — 0,5 млрд.



Кредитный портфель (до вычета резервов) за период с января по март 2021 года вырос на 0,4% и составил 124,1 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц сократился на 1,5% — до 73,6 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц вырос на 3,3% — до 50,5 млрд рублей.



В течение I квартала 2021 года депозиты и остатки на счетах клиентов уменьшились на 5,7% и составили 151,9 млрд рублей. Средства юридических лиц сократились на 6,8 млрд рублей — до 51 млрд. Средства физических лиц снизились на 2,4 млрд рублей — до 100,9 млрд.

Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 16,8%, норматив достаточности капитала первого уровня — 11,1% (при нормативных значениях 8% и 6% соответственно).

