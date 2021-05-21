Банк «Открытие» запустил новый сервис «Заявки на обмен валюты», через который можно оставить заявку на покупку или продажу валюты, указав желаемый курс. Банк исполнит ее автоматически при достижении цены, указанной клиентом, или лучше, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Заявка исполнится автоматически при двух условиях: курс достигнет указанного клиентом значения и на карте (счете) списания будет достаточно денег для покупки или продажи валюты. Как только заявка будет выполнена, клиент получит СМС-сообщение или push-уведомление», ― поясняется в релизе.

Создать заявку можно в любой рабочий день с 00:45 до 23:45. Она будет активна до закрытия валютного рынка (23:45 мск). Если в течение дня курс банка не достигнет установленной клиентом цены, заявка аннулируется, выставить новую можно на следующий день.

Валютно-обменные операции через новый сервис проводятся без дополнительных комиссий.

В настоящее время сервис доступен в интернет-банке и на мобильных устройствах под управлением ОС Android, позже он будет запущен и для iOS-устройств.

