SberCIB предоставляет проектное финансирование девелоперским компаниям Level Group и MR Group для строительства двух очередей ЖК «Павелецкая Сити» в размере 23,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Первая линия открыта на сумму 11,5 млрд рублей, вторая — на сумму 10,1 млрд рублей с погашением до конца 2023 года и 2024 года соответственно.



«Павелецкая Сити» — жилой комплекс бизнес-класса, который возводится в Даниловском районе Москвы. Будут построены здания разной этажности — от девяти до 46 этажей.