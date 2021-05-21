Для клиентов ПСБ в мобильном приложении и интернет-банке теперь доступны две опции — подтверждение учетной записи и регистрация на портале госуслуг, сообщает пресс-служба кредитной организации. С подтвержденной учетной записью клиенты могут дистанционно получать широкий спектр различных государственных услуг.

Для того чтобы подтвердить запись, достаточно перейти в раздел «Настройки» в мобильном приложении и выбрать опцию «Регистрация и подтверждение на Госуслугах», в интернет-банке данный сервис доступен через профиль пользователя.

Далее клиенту потребуется ввести номер своего СНИЛС и ответить на подтверждающее СМС-сообщение от портала госуслуг. После этого учетная запись будет подтверждена. Если на портале госуслуг учетная запись еще не создана, клиент сможет зарегистрироваться на портале непосредственно через интернет-банк или мобильное приложение ПСБ.

«В банке и раньше был доступен сервис подтверждения учетной записи и регистрации на портале госуслуг в отделениях. Новый онлайн-сервис позволяет сделать это удаленно за считанные минуты и с помощью подтвержденного логина и пароля свободно пользоваться сервисами не только портала госуслуг, но и Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, системы ГИС ЖКХ», — отмечает руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.