Компания «АльфаСтрахование» подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на отказ Роспатента в регистрации обозначения «КАСКО on/off» в качестве товарного знака, говорится в материалах суда.



В октябре 2018 года АО «АльфаСтрахование» обратилось в патентное ведомство с заявкой на госрегистрацию этого обозначения в качестве знака в отношении 36-го класса (страховые услуги) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Отказывая компании в регистрации, административный орган указал на то, что для части заявленных услуг 36-го класса МКТУ (страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования) обозначение не обладает различительной способностью, так как состоит из неохраняемых элементов, указывающих на вид и назначение услуг, на способ их осуществления через Интернет.

По мнению Роспатента, элемент «каско» представляет собой термин, применяемый при страховании средств транспорта, а элементы «on/off» могут быть восприняты как указание на интернет-страхование — on-line and off-line, которое используется в интернет-магазинах страховых компаний. В решении Роспатент также отметил, что в настоящее время слово «каско» широко используется многими лицами, оказывающими страховые услуги.

Кроме того, неохраняемый элемент «каско» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, а сочетание элементов «каско» и «on/off» не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов. Роспатент также указал на отсутствие документов, подтверждающих приобретение обозначением «КАСКО on/off» различительной способности.

Компания «АльфаСтрахование» оспорила решение ведомства в Суде по интеллектуальным правам.

В возражении компания выразила несогласие с выводом Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение в целом и отдельные его элементы «каско» и «on/off» способны ввести потребителя в заблуждение в отношении оказываемой услуги. По мнению заявителя, неправомерным является и тот вывод административного органа, что сочетание элементов «каско» и «on/off» не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия и обладающую различительной способностью.

Как отметила «АльфаСтрахование», сочетание этих элементов образует оригинальную комбинацию, обладающую различительной способностью. Это позволяет индивидуализировать заявленное на регистрацию обозначение, выделить его на рынке услуг по страхованию, а каждый элемент в отдельности и их совокупность описывают оказываемую услугу по страхованию абсолютно верно, в полном соответствии с действительностью, считает истец.

Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 6 ноября 2020 года поддержал доводы Роспатента.

Также суд отклонил ссылки компании на наличие иных регистраций обозначений, включающих в себя словесный элемент «каско», поскольку в таких обозначениях этот элемент не занимает доминирующее положение и включен в товарный знак в качестве неохраняемого.