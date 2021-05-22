Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СКБ-Банка на уровне «ruВ+». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «развивающийся», что «предполагает равновероятным два или более варианта рейтинговых действий в среднесрочной перспективе: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга», говорится в релизе агентства.

«Агентство приняло во внимание планы акционеров по поддержанию капитальной позиции банка, однако отмечает критичность своевременной реализации данных мер для соответствия банка текущему уровню рейтинга, что обусловило «развивающийся» прогноз по рейтингу. Рейтинг банка обусловлен слабыми качеством активов и запасом по капиталу при невысокой операционной эффективности, удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой ликвидности, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Поддержку рейтингу оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны аффилированных структур в случае необходимости», — говорится в сообщении агентства.

СКБ-Банк — средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на необеспеченном потребительском кредитовании, инвестициях в ценные бумаги, а также расчетно-кассовом обслуживании юрлиц.

Отмечается, что удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке на фоне адекватных позиций в основном регионе присутствия (третье место по величине активов среди банков Свердловской области). Агентство по-прежнему относит к основным рискам бизнес-профиля специализацию банка на необеспеченном потребительском кредитовании и значительный объем непрофильных активов на балансе.

Агентство отмечает высокую долю проблемных розничных ссуд, которые в значительной мере покрыты созданными резервами (на 96% по РСБУ и 81% по МСФО соответственно). Портфель ценных бумаг формирует порядка 31% активов и представлен преимущественно бумагами с высоким кредитным качеством. Вместе с тем отмечается наличие значительного объема вложений в долевые ценные бумаги и ЗПИФы, справедливая стоимость которых в значительной мере зависима от экономической конъюнктуры. Аналитики замечают, что на имущество приходится 10% активов, при этом значительная часть этих вложений сформирована в результате внесения основным собственником банка безвозмездной помощи и не используется банком в основной деятельности.

Агентство консервативно оценивает систему корпоративного управления банка в связи со значительным объемом непрофильных активов, качество которых затруднительно оценить, высоким уровнем проблемных кредитов, а также по причине значительного объема вложений в капитал компаний, имеющих признаки связанности с акционерами банка. Давление на оценку оказывает повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на основном бенефициаре.