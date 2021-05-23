Банк «Уралсиб» предлагает бизнесу конверсионные ордерные сделки — возможность не пропустить выгодную цену на рынке валют и в автоматическом режиме обменять валюту по желаемому курсу, если такой появляется за время действия заявки. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Ордер по желаемому курсу — возможность сэкономить время, подав заявку на покупку или продажу иностранной валюты или обмен одной иностранной валюты на другую в количестве и по курсу, указанным клиентом. В момент приема заявки не требуется наличия достаточной суммы на счете списания, остаток на счете списания не блокируется», — поясняется в релизе.

После приема ордера банк автоматически осуществляет постоянный мониторинг указанного курса обмена и курса банка. При достижении уровня, равного или более выгодного для клиента по отношению к указанному, банк исполняет ордер. При недостатке денежных средств на счете клиенту отправляется напоминание о необходимости пополнить счет, при этом ордер не отменяется, а продолжает действовать.

В банке напоминают, что ордера по желаемому курсу могут быть поданы клиентами — юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, занимающимися частной практикой в установленном законодательством РФ порядке.