ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в интернет-банке и мобильном приложении «ВТБ Онлайн» всего в несколько кликов. Им больше не нужно посещать для этого офис банка или отделения ФНС, самостоятельно собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию.

«Упростить процесс оформления налогового вычета по ИИС позволил вступающий 21 мая в силу федеральный закон 100-ФЗ, который внес изменения в Налоговый кодекс, и настроенное электронное взаимодействие между банком и Федеральной налоговой службой», — рассказали в финучреждении.

Напомним, клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тыс. в год, либо получить налоговую льготу на доход по этому счету.

Следить за статусом обработки заявки можно будет также через «ВТБ Онлайн». Когда налоговая инспекция проверит переданную информацию, клиенту останется только подписать полностью подготовленное заявление в своем личном кабинете налогоплательщика на nalog.ru.

