Четверть россиян открывают кредитные карты, доверяя рекомендации друзей, знакомых или коллег, показало исследование Райффайзенбанка. Треть за кредитной картой идут в зарплатный банк. 15% респондентов просто соглашаются на предложение банка по телефону, еще столько же опрошенных готовы принять оффер в Интернете. 6% получают кредитку вместе с ипотекой, потребительским кредитом или дебетовой картой. Однако большинство (36%) россиян подходят к выбору более осознанно — сравнивают предложения разных банков на специализированных сайтах.

Однако когда речь заходит о том, что имеет наибольшее значение при выборе банка для открытия кредитной карты, мнению друзей доверяют только 16% россиян.

Главным же образом смотрят на размер процентных ставок (71%), уровень надежности банка (65%) и возможности программ лояльности (54%). Для 47% важно комфортное обслуживание карты, чтобы, например, было удобно вносить платежи и легко получать справки и выписки. Для 24% важна скорость рассмотрения и доставки карты, а для 20% — близость офиса банка к дому.

Главный критерий для выбора самой кредитной карты — уровень процентной ставки. Это важно для 64% респондентов. Среди других факторов — продолжительность льготного периода (56%), возможность бесплатного обслуживания (53%), размер доступного кредитного лимита (31%) и кешбэк в рублях и без ограничений (29%). И здесь на мнение друзей опираются только 3% респондентов.