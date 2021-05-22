Россия занимается экспортом своих разработок в области цифровизации фискальной системы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь в режиме видеосвязи к студентам и школьникам — участникам просветительского марафона «Новое знание».

«Сейчас многие страны обращаются к России с просьбами помочь им построить аналогичные системы администрирования. И мы занимаемся уже экспортом российских разработок», — сообщил он.



Премьер указал, что «очень важно узнавать о новых подходах и технологиях раньше других». «Сегодня такие понятия, как клиентоцентричность, Интернет вещей, облачные решения, дата-центры, большие данные, клиентский путь и многие другие у всех на слуху. Но совсем недавно это были новейшие решения, не слишком распространенные, а от того еще более интересные», — отметил Мишустин.

По его словам, в ФНС понимали, что это технологии будущего, и начали внедрять их первыми, использовать в разработках для налоговой системы на пять — семь лет раньше, чем о них становилось широко известно, что позволило добиться успеха.