Банк непрофильных активов «Траст» подал в этом месяце два иска к Александру Мамуту. Первый был зарегистрирован Останкинским районным судом Москвы 7 мая 2021 года, второй — Пресненским районным судом 19 мая. «Траст», как уточнили в судах, в первом случае требует взыскать с Мамута как с поручителя 2,6 млрд рублей просроченной задолженности по основному долгу и процентам, во втором — 1,4 млрд.



В целом в этом году в районные суды Москвы поступили четыре иска от «Траста» к Мамуту. В январе банк потребовал взыскать с бизнесмена как поручителя по кредиту сети «Синема парк» 1 млрд рублей. Следующий иск был подан в марте, его сумма неизвестна. Рассмотрение этих дел приостановлено до разрешения судебного спора между «Синема парком» и «Трастом» в Арбитражном суде Москвы. В них киносеть требует изменить условия кредитных договоров и продлить их до 2027 года.

Суммарно структуры Александра Мамута должны банку «Траст» 23,5 млрд рублей, из которых 19,8 млрд приходится на сеть кинотеатров «Синема парк», 4,5 млн долларов (331,2 млн рублей по курсу ЦБ на 21 мая 2021 года) — на компанию «Медхолдинг», на которую оформлен частный медицинский центр, и 2,5 млрд рублей — на компанию «Вандеркинд», которая развивает в России по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys.

В январе 2021 года банк списал новогоднюю выручку киносети в счет просроченного долга — 431 млн рублей. Уже в марте 2021 года «Траст» потребовал от киносети досрочно погасить кредит и проценты по нему. Компания в ответ утверждала, что у нее нет на это средств.