Преодоление последствий пандемии COVID-19 обошлось ФРГ почти в 300 млрд евро. Об этом сообщила в воскресенье газета Die Welt со ссылкой на расчеты Кельнского института германской экономики.



«Пройдут годы, прежде чем удастся восполнить потери и сбалансировать структурные отклонения», — заявил изданию глава института Михаэль Хютер.

Только за последние три квартала (с IV квартала 2020 года по II квартал нынешнего) расходы по преодолению кризиса составили почти 140 млрд евро, из этой суммы треть связана с очередным локдауном вследствие второй волны коронавируса.

«Темпы вакцинации растут, и это является важным сигналом для экономики. Несмотря на это, нам не нужно поддаваться иллюзии, будто этот кризис не оставит больше следов», — предупредил Хютер.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер и уже открыли рестораны под открытым небом и отели.