Бизнес сможет получить господдержку при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. Правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках федпроекта «Искусственный интеллект» на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей, сообщается в воскресенье на сайте Кабмина.

«Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей», — уточняется в сообщении.

Кроме того, правительство планирует утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои проекты к выводу на рынок. Документ также предусматривает финансирование услуг по профильному дополнительному образованию, благодаря чему тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по ИИ.



Общий объем финансирования этой меры поддержки на период до 2024 года составит 1,23 млрд рублей.

«Принятые решения помогут расширить практическое применение ИИ, простимулируют цифровую трансформацию экономики, а значит, станут драйвером социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении Кабмина.