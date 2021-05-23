Цель Федеральной налоговой службы РФ — сделать так, чтобы граждане и компании платили налоги самостоятельно, сообщил глава службы Даниил Егоров.

«Наша цель — сделать так, чтобы люди и компании налоги платили сами. Идеальная среда, к которой мы должны стремиться, — это самостоятельная уплата налогов», — сказал Егоров на просветительском марафоне «Новое знание».

Он добавил, что необходимо находить современные технологические решения, чтобы налогоплательщик оставался лояльным и ему было просто и удобно платить налоги. Глава ФНС привел в пример систему для самозанятых, которая позволяет регистрироваться в этом качестве за пару минут через мобильное приложение, в пару кликов декларировать доходы и автоматически платить налоги.

Егоров отметил, что большую роль в развитии сервисной составляющей ведомства играет команда. «Мы сильны тем, что можем объединяться по интересам и создавать невероятные вещи, о которых вчера еще никто не думал», — подчеркнул он.

На марафоне зрителям были продемонстрированы возможности системы онлайн-касс. Егоров рассказал, как развивалась идея этого проекта на основе концепции «Интернета вещей». Эта технология позволила быстро получать и обрабатывать данные о каждой трансакции. «Сегодня мы единственная страна в мире, которая получает данные о каждой розничной продаже в одну точку с отставанием в полторы минуты», — сообщил он. Столь быстрая передача данных — это конкурентное преимущество. Она позволяет не только агрегировать информацию, но и видеть тенденции онлайн.

Кроме того, Егоров рассказал, что ведомство готовит учебное пособие для школьников, в котором в доступной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве РФ. «Пособие будет предназначено для школьников 10—11 классов, которые определились с направлением обучения», — сообщили в ФНС.