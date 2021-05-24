Правительство планирует ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам и дать преференции российским, пишут «Известия» . Об этом говорится в концепции Кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова. Развитие отечественных экосистем соответствует интересам государства в сфере безопасности. Так, национальные платформы предотвратят накопление иностранными игроками важной экономической, социологической и демографической информации; также обеспечение технологической независимости России от зарубежных экосистем будет стимулировать долгосрочные инвестиции.

Однако в связи с распространением экосистем возникают и риски. Для граждан это навязывание услуг, для бизнеса — недобросовестное соперничество, а для государства — снижение конкурентоспособности отечественной экономики из-за развития зарубежных платформ и риски утраты контроля за персональными данными. Как подчеркивается в документе, для отечественных экосистем необходимо создать преференциальное положение, защитив их от иностранных игроков. Предлагается предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных экосистем, а также предоставлять отечественным платформам налоговое стимулирование.

Между национальными экосистемами должна быть здоровая конкуренция — необходимо выработать меры по контролю за их недобросовестным поведением, а также критерии для применения антимонопольных мер. Сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем в зависимости от их размера и влияния на рынок целесообразно согласовывать с ФАС. Подчеркивается, что для непрерывной работы цифровых платформ необходимо разработать меры по информационной безопасности и противодействию мошенничеству, защищать персональные данные.

В ЦБ заявили о необходимости «покусывать» крупные экосистемы Клиенты техногигантов не должны становиться «рабами» — им следует дать возможность быстро сменить поставщика услуг.

Допускать в Россию зарубежные платформы следует при условии участия в них отечественных производителей товаров и услуг, говорится в документе. В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил источник, близкий к правительству. Речь идет о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний. В Минфине сообщили, что знакомы с положениями концепции и считают, что документ сформирует сбалансированные регуляторные условия для бизнеса, который работает на цифровых рынках, и снизит риски недобросовестной конкуренции, а также обеспечит формирование единых требований по работе с данными пользователей. В ФАС и ЦБ рассказали, что принимали участие в разработке концепции.

По словам юристов, если экосистема занимает доминирующее положение, можно говорить о требованиях по обязательному доступу, отказ в допуске может повлечь за собой оборотный штраф в процентах от годовой выручки. С правовой точки зрения Россия никаким образом не сможет обязать зарубежные платформы брать к себе российских поставщиков товаров и услуг, поскольку это частные компании, зарегистрированные в иностранном государстве, отметили юристы. У РФ есть два инструмента давления на иностранные платформы: через органы исполнительной власти или через законодательство, на уровне правоприменения таким рычагом давления может быть ФАС. Потенциально она может заявить, что крупные иностранные платформы злоупотребляют своим доминирующим положением, не нанимая российских поставщиков, оказывающих услуги, которые эквивалентны иностранным. Угрожать ФАС сможет оборотными штрафами (до 15% от выручки компании), пояснили эксперты.