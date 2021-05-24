Банки начнут пробовать оплату по модели подписки через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили «Известиям» в ЦБ. Сервис подписок позволяет проводить автоматические платежи с определенной периодичностью, например, оплачивать музыкальный или видеоконтент, онлайн-фитнес и прочие регулярные услуги, при этом человек может полностью их контролировать. Технологическую готовность сервиса планируется реализовать в СБП в июле 2021 года, тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными кредитными организациями, добавили в регуляторе. В НСПК, которая выступает клиринговым центром СБП, подтвердили пилотирование сервиса и уточнили, что в специальном меню в мобильном приложении своего банка клиент будет видеть все подписки и сможет отзывать их при необходимости. Сервис исключает возможность оформления автоплатежа без согласия пользователя, подчеркнули там.

Предполагается, что в момент покупки или любой другой коммуникации с клиентом торгово-сервисное предприятие (ТСП) направит ему платежную ссылку, по которой тот попадет на специальную страницу в своем мобильном банке. После авторизации в нем покупатель сможет ознакомиться с условиями и дать согласие на списания в пользу конкретного магазина. Затем деньги будут перечисляться автоматически по запросу ТСП. Опробовать технологию планируют Тинькофф Банк, СКБ-Банк и МТС Банк, а ВТБ принимает участие в соответствующей рабочей группе, сообщили их представители. Также рассматривает тестирование сервиса Промсвязьбанк, не исключает такой возможности Росбанк, а Банк ДОМ.РФ проявляет интерес к пилотированию.

Число пользователей СБП превысило 12 млн человек Система быстрых платежей была запущена в России в начале 2019 года.

Онлайн-ретейлеры также планируют участвовать в пилоте сервиса подписок, поскольку для них это важнейший функционал из предполагаемых в СБП, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что поскольку ретейлу выгодно использовать СБП в связи с более низкими комиссиями, чем эквайринговые (до 0,7% против 2,5%), продавцы готовы популяризировать сервис среди своих пользователей, в том числе развивая программы лояльности. Россияне уже привыкли привязывать реквизиты к приложениям, скоро также привычно будет привязывать свои счета через СБП и давать согласие на списание оплаты за полученные услуги или купленные товары, считает директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов.

Клиенты не всегда охотно соглашаются на автосписание денег из-за потери контроля над своими платежными поручениями: имея подписку на 15–20 категорий товаров и услуг, гражданам становится сложно ими управлять, отметила партнер технологической практики КПМГ в России и СНГ Оксана Борисова. Например, иногда россияне вводят данные карты на сервисе, который обещает списывать ежемесячно символические деньги — несколько рублей, но спустя какое-то время сумма увеличивается до более значимой, а пользователь уже не помнит, где именно оставил реквизиты. Сервис ЦБ позволит управлять подписками независимо от вида карточек, которые использует клиент, и банка, в котором он обслуживается, подчеркнула эксперт. Дополнительно будет обеспечиваться защита при распространении персональных данных.