Объем пенсионных накоплений НПФ, размещенных на текущих счетах и депозитах банков, составил на 30 апреля 2021 года немногим более 60 млрд рублей (или 2,1% портфеля), пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют расчеты издания на основании оперативных данных фондов. Таким образом, продолжилась тенденция вывода НПФ средств из банковских инструментов. В абсолютных цифрах подобные инвестиции достигли минимума по крайней мере за десять лет, а в относительных, согласно данным Минфина, это является историческим минимумом с начала их работы с пенсионными накоплениями.

Ряд НПФ пока сохраняют крупные вложения в банковские инструменты. У четырех из них они превышают 5% от портфеля пенсионных накоплений: НПФ «Транснефть» (2,3 млрд рублей, или 21,5% от портфеля), НПФ «Открытие» (38,3 млрд рублей, 7,1%), «Атомфонд» (более 470 млн рублей, 5,9%) и «ВТБ Пенсионный фонд» (15,8 млрд рублей, 5,6%). На эти фонды приходится более 90% от суммарных вложений пенсионных накоплений НПФ в такие инструменты.

ЦБ: доходность НПФ в I квартале была положительной, но низкой Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ в I квартале составила 1%, пенсионных резервов — 0,4%.

Несмотря на низкий результат I квартала по доходности, у фондов не пользовались спросом и более доходные, но и более рискованные инструменты, свидетельствуют расчеты издания. За четыре месяца вложения пенсионных накоплений в акции остались на прежнем уровне в 184 млрд рублей (или чуть более 6% портфеля НПФ), что лишь немногим превышает минимальные значения инвестиций в этот сегмент. Индекс акций пенсионных накоплений Московской биржи за четыре месяца вырос на 5,5%.

Фонды в основном сохранили консервативное размещение этих средств. За первые четыре месяца года инвестиции в ОФЗ увеличились на 7% и приблизились к 1 трлн рублей. Вложения в корпоративные облигации сохранились на уровне 1,5 трлн рублей, что может быть связано в том числе с дефицитом предложения со стороны эмитентов. Корпоративных облигаций со сроком выше пяти лет «на рынке реально нет», сообщила ранее куратор пенсионного бизнеса ИК «Регион» Галина Морозова. По ее словам, эмитенты боятся выпускать такие бумаги, да и число тех, кто на это способен, невелико.