📰 Субсидии для дальневосточных рейсов могут увеличить, сообщает РБК со ссылкой на секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Он пожаловался премьеру на нехватку средств для субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России. Финансирование нужно увеличить в полтора раза, до 7,5 млрд рублей. Свою озабоченность проблемами жителей Дальнего Востока Турчак объясняет тем, что в его адрес поступают обращения с просьбой «оказать содействие» в повышении доступности авиаперевозок из регионов ДФО в европейскую часть России. К тому же он напоминает, что по итогам совместного заседания Госсовета и совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2020 года Владимир Путин поручил в том числе повысить доступность таких перевозок.

📰 IT-компании уходят в тень — инвесторы переключаются на реальный сектор, сообщает «Коммерсант » со ссылкой на Emerging Portfolio Fund Research. За последнюю неделю чистый отток средств из профильных фондов составил 1,1 млрд долларов, достигнув максимума за два с половиной года. В ожидании роста мировой экономики и инфляции инвесторы скупают ценные бумаги компаний финансового сектора, а также горнодобывающей промышленности и металлургии. В выигрыше оказался и российский рынок, где эти сектора занимают большую долю.

📰 С каждым годом количество киберпреступлений стремительно растет, отмечают «Известия ». При этом статистика раскрываемости таких дел остается весьма печальной. По разным оценкам, менее 10% дел с обвинительным заключением доходят до суда. Средний чек успешной мошеннической операции, наоборот, уменьшился с 15,06 тыс. рублей до 13,9 тыс. За одну атаку злоумышленники теперь получают на 8% меньше. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты, опрошенные изданием, советуют: для оплаты покупок через Интернет завести отдельную виртуальную карту и установить суточные лимиты для совершения покупок. Кроме того, можно установить на банковских картах лимит выдачи средств в сутки и за одну операцию. Для продажи старых вещей через интернет-площадки лучше использовать номер телефона, не привязанный к мобильному банку.

📰 Сети начали отказываться от пластиковых скидочных карт, сообщает «Российская газета ». Компании начали отказываться от использования пластиковых бонусных и скидочных карт. Рост интернет-продаж ускорил переход на безналичные платежи, в итоге в прошлое уходят скопившиеся в кошельках карты лояльности. О полном переходе на виртуальные карты лояльности сообщила сеть спортивных магазинов «Спортмастер». Ранее такое решение приняла сеть магазинов «Улыбка радуги». Многие магазины, кафе, бары и рестораны, салоны красоты отказываются от пластиковых скидочных карт, переходя на их виртуальные аналоги.

📰 Правительство планирует ужесточить проверки тендеров на закупку IT-оборудования, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух. Разрабатываемый законопроект, по его словам, сделает обязательной при проведении тендеров процедуру рассмотрения обоснований о невозможности закупки российских решений. Госкомпаниям, которые хотят заказать импортный софт и «железо», придется детально отчитываться, почему невозможно приобрести отечественные аналоги. Сейчас, утверждают российские разработчики, госструктуры подходят к таким обоснованиям формально и нередко составляют техзадания прицельно под иностранного поставщика. Но даже в процессе импортозамещения требуются иностранные решения, возражают эксперты.

