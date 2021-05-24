📰 Субсидии для дальневосточных рейсов могут увеличить, сообщает РБК со ссылкой на секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Он пожаловался премьеру на нехватку средств для субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России. Финансирование нужно увеличить в полтора раза, до 7,5 млрд рублей. Свою озабоченность проблемами жителей Дальнего Востока Турчак объясняет тем, что в его адрес поступают обращения с просьбой «оказать содействие» в повышении доступности авиаперевозок из регионов ДФО в европейскую часть России. К тому же он напоминает, что по итогам совместного заседания Госсовета и совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2020 года Владимир Путин поручил в том числе повысить доступность таких перевозок.
📰 IT-компании уходят в тень — инвесторы переключаются на реальный сектор, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Emerging Portfolio Fund Research. За последнюю неделю чистый отток средств из профильных фондов составил 1,1 млрд долларов, достигнув максимума за два с половиной года. В ожидании роста мировой экономики и инфляции инвесторы скупают ценные бумаги компаний финансового сектора, а также горнодобывающей промышленности и металлургии. В выигрыше оказался и российский рынок, где эти сектора занимают большую долю.
📰 С каждым годом количество киберпреступлений стремительно растет, отмечают «Известия». При этом статистика раскрываемости таких дел остается весьма печальной. По разным оценкам, менее 10% дел с обвинительным заключением доходят до суда. Средний чек успешной мошеннической операции, наоборот, уменьшился с 15,06 тыс. рублей до 13,9 тыс. За одну атаку злоумышленники теперь получают на 8% меньше. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты, опрошенные изданием, советуют: для оплаты покупок через Интернет завести отдельную виртуальную карту и установить суточные лимиты для совершения покупок. Кроме того, можно установить на банковских картах лимит выдачи средств в сутки и за одну операцию. Для продажи старых вещей через интернет-площадки лучше использовать номер телефона, не привязанный к мобильному банку.
📰 Сети начали отказываться от пластиковых скидочных карт, сообщает «Российская газета». Компании начали отказываться от использования пластиковых бонусных и скидочных карт. Рост интернет-продаж ускорил переход на безналичные платежи, в итоге в прошлое уходят скопившиеся в кошельках карты лояльности. О полном переходе на виртуальные карты лояльности сообщила сеть спортивных магазинов «Спортмастер». Ранее такое решение приняла сеть магазинов «Улыбка радуги». Многие магазины, кафе, бары и рестораны, салоны красоты отказываются от пластиковых скидочных карт, переходя на их виртуальные аналоги.
📰 Правительство планирует ужесточить проверки тендеров на закупку IT-оборудования, пишет «Коммерсант». Об этом рассказал директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух. Разрабатываемый законопроект, по его словам, сделает обязательной при проведении тендеров процедуру рассмотрения обоснований о невозможности закупки российских решений. Госкомпаниям, которые хотят заказать импортный софт и «железо», придется детально отчитываться, почему невозможно приобрести отечественные аналоги. Сейчас, утверждают российские разработчики, госструктуры подходят к таким обоснованиям формально и нередко составляют техзадания прицельно под иностранного поставщика. Но даже в процессе импортозамещения требуются иностранные решения, возражают эксперты.