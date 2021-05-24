Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,29% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 671,15 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,17% и равнялся 1 572,28 пункта.

Учитывая внешний фон, главный аналитик ПСБ Богдан Зварич ожидает некоторого преобладания покупок в российских акциях. Это позволит индексу Мосбиржи закрепиться в диапазоне 3 650—3 700 пунктов, допускает эксперт.

«При этом в отсутствие важных макроэкономических событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, в ходе торгов умеренный рост может быть продолжен, что даст возможность индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к верхней границе данного диапазона», — комментирует аналитик.

