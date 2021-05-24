Вопрос о стандарте допустимой доли расходов граждан на ЖКУ в совокупном доходе семьи в зависимости от региона России должен быть проработан до 1 июля. Соответствующее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано по итогам отчета в Госдуме на сайте правительства .

«Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов Российской Федерации и определении источников финансирования и представить согласованные предложения», — говорится в поручении, которое адресовано Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину РФ.

Срок исполнения поручения — до 1 июля 2021 года.