Компании «СберЛизинг» и «СберАвто», входящие в экосистему «Сбера», запускают сервис подписки на автомобили для физических лиц. Сервис предоставляет новые авто в долгосрочную и краткосрочную аренду с полным обслуживанием на протяжении периода эксплуатации.



«Сервис позволяет клиентам пользоваться автомобилем без серьезных финансовых вложений: для аренды нового авто достаточно оплатить первый арендный платеж и внести небольшой возвратный страховой депозит. В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО», — говорится в релизе.

Арендовать авто можно на срок от шести месяцев до трех лет. «СберАвтоподписка» доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года. Пользователь может управлять необходимым набором услуг: конфигурировать пробег, срок аренды, тип страховки, подбирая все параметры под свои нужды.

«Благодаря тесной работе с импортерами и дилерами сервис предлагает пользователям доступные цены. Сервис на этапе старта уже показал свою эффективность и высокий интерес пользователей: состоялись уже сотни сделок по аренде авто», — отмечают в «Сбере».

Сервис подписки доступен в Москве, Московской области и в скором времени запустится в Санкт-Петербурге. Техническое обслуживание и эксплуатация авто возможны на всей территории РФ. К концу 2021 года «СберАвтоподписка» появится в других регионах страны. Сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто — от Lada и Skoda до Range Rover и Porsche, заблаговременно заказанных на заводах импортеров. Сервис также готов предоставить подписку на любой автомобиль под заказ, подбирая его из наличия либо заказывая на производстве.



Ориентировочный ежемесячный платеж на автомобиль составляет 1,7—2,2% от его рекомендованной розничной цены. Стоимость подписки зависит от срока аренды, ежегодного пробега и ликвидности автомобиля на вторичном рынке. Так, например, аренда популярного автомобиля уровня Skoda Rapid или Volkswagen Polo будет стоить около 20 тыс. рублей в месяц при подписке на три года. По расчетам экспертов сервиса, стоимость трехлетней подписки на Skoda Rapid будет на 5—10% ниже, чем при покупке и обслуживании такого же авто в кредит и последующей продаже через три года. При этом подписка предоставляет дополнительные услуги по обслуживанию авто, которые включены в ежемесячный платеж.