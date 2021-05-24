Всего 15% респондентов выразили готовность взять кредит для реализации своих отпускных планов, показал опрос сервиса «Работа.ру».



Согласно исследованию, 31% опрошенных готовы взять на отпуск в кредит до 50 тыс. рублей, а треть респондентов — до 100 тыс. До 150 тыс. рублей могут взять на отпуск 11% жителей России. Еще 9% участников исследования указали, что готовы занять у банков сумму до 200 тыс. рублей на реализацию отпускных планов, а 6% — до 250 тыс. Каждый десятый житель России готов взять в кредит на отпуск более 250 тыс. рублей.



В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России старше 18 лет.