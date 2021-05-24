Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.

Такое предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему «О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения». Эту резолюцию глава ТПП РФ Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующих их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам», — говорится в резолюции.

В числе таких мер называется механизм прямой поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете на бирже труда, или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. «В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)», — отмечается в резолюции.

Другой мерой, как указывается в документе, может стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

При этом в ТПП отметили, что административное регулирование цен «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов». «Временные результаты от установления предельных цен «сверху» нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждает, что попытки «ручного» регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров», — говорится в резолюции.