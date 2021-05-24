«Сбер» расширил льготную ипотеку новым сервисом, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь семьи с двумя и более детьми могут получить кредит с господдержкой на строительство дома.



Льготная ставка на строительство частного дома составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Программа действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023-го родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Льготный кредит на строительство дома составляет до 6 млн рублей с первоначальным взносом от 15% стоимости недвижимости. Подать заявку на ипотеку с господдержкой для семей с детьми и получить решение банка можно онлайн.



Ранее сервис «Сбер ДомКлик» запустил бесплатные видеоконсультации со специалистами по ипотечному кредитованию. Теперь при оформлении заявки на ипотеку клиенты СберБанка могут в видеоформате уточнить все детали и нюансы получения кредита и участия в программах господдержки для семей с детьми.