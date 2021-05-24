Средний размер выданных потребительских кредитов в апреле 2021 года составил 317,7 тыс. рублей, увеличившись на 16,1% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний размер потребкредита вырос на 37,6% (в апреле 2020 года — 230,8 тыс. рублей).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов отмечен в Москве (637,6 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (588,3 тыс. рублей), Московской области (474,1 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (458,5 тыс. рублей), а также в Санкт-Петербурге (451,6 тыс. рублей).

Кредиты Рефинансирование Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Ямало-Ненецкий АО (+26,1%), Самарская область (+20,5%), республики Татарстан (+19%) и Башкортостан (+18,7%), а также Воронежская область (+18,6%). В Москве и Санкт-Петербурге рост среднего чека потребкредита составил 18,1% и 13,2% соответственно.