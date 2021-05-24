Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит около 1,58 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди СБ Банка, чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

«За счет этого процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 33,79% суммы установленных требований», — уточняет АСВ.

Поясняется, что увеличение процента достигнуто в результате поступления в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации паев и дохода от ценных бумаг.

Лицензия у СБ Банка была отозвана 16 февраля 2015 года, а в апреле того же года банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Регулятор объяснил свое решение тем, что банк проводил высокорисковую кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. АСВ в конце февраля 2015 года сообщило, что предварительно объем выплат вкладчикам СБ Банка оценивается в 16,9 млрд рублей. АСВ насчитало в СБ Банке сомнительных операций по дроблению депозитов перед отзывом у него лицензии на 1,2 млрд рублей.