В России до конца 2021 года продлится упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда (ПФР), который был введен весной 2020-го из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это позволит россиянам и дальше обращаться за услугами фонда в дистанционном формате. Больше года антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество представляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия», — отмечают в пресс-службе.

Также до конца года продлится дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону. «С согласия человека такое назначение может быть сделано полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По ним ПФР определяет количество имеющихся пенсионных коэффициентов, стаж, среднемесячный заработок для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не работает, но его пенсия формируется, и прочие параметры», — отметили в ведомстве.

К моменту достижения пенсионного возраста вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается только подать электронное заявление, чтобы оформить выплату.