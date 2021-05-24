Получить возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями.

«По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска программы [детского туристического кешбэка]. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — сказал Чернышенко.

На программу детского туристического кешбэка в РФ дополнительно понадобится 7 млрд рублей, добавил Чернышенко.