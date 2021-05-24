По итогам I квартала 2021 года суммарные премии по страхованию жизни продолжили расти, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% — со 108 млрд до 115 млрд рублей. Суммарные выплаты за первые три месяца текущего года составили почти 72 млрд рублей, увеличившись на 59,1% по сравнению с сопоставимым периодом 2020-го. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции.

«Эти цифры говорят о том, что в страховании жизни есть потребность», — считает он.

Среди основных драйверов роста страхования жизни по-прежнему остается накопительное страхование жизни (НСЖ) — рост по этому виду в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 18%, премии выросли с 27,7 млрд рублей до 32,7 млрд. Прежний лидер, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), продолжает сдавать позиции: премии по этому виду страхования снизились на 4,4%, с 48,4 млрд рублей до 46,3 млрд. На 23,3% — с 20,7 млрд рублей до 25,5 млрд — увеличились премии по кредитным видам страхования жизни за I квартал 2021-го по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Сумма регуляторных резервов страховщиков жизни по состоянию на 31 марта 2021 года приблизилась к 1,36 трлн рублей, продемонстрировав за год прирост в 2,8%.

«Мы видим, что страхование жизни стало стратегическим ресурсом инвестирования в российскую экономику, в том числе в инфраструктурные проекты, страховщики жизни закрепились в числе ключевых инвесторов и в государственные ценные бумаги: резервы в размере 1,36 триллиона рублей в значительной степени — это именно такие инвестиции, и они демонстрируют рост, несмотря на сложный для российской экономики в целом период», — говорит Юргенс.

Общее число страховых случаев в I квартале 2021 года превысило 393 тыс., увеличившись на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.