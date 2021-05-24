В Москве появилась новая схема мошенничества, теперь злоумышленники находят владельцев эвакуированных машин и предлагают за деньги вернуть их автомобиль, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Иногда к водителям эвакуированных автомобилей подходят незнакомцы и предлагают «помочь» вернуть машину за деньги. В итоге «помощь» заключается в том, что они просто подвозят автомобилиста до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем если бы добраться на такси», — говорится в сообщении.

Специалисты призывают водителей не верить таким людям. «Посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину, можно очень просто самостоятельно», — говорится в сообщении.