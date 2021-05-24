Банк «Санкт-Петербург» в рамках акции снижает ставки по ипотечной программе «Господдержка» до 5,7% при первоначальном взносе от 15% и сроке кредитования до 30 лет. Для того чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком до 1 июля 2021 года включительно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При этом ставка 5,5% годовых в рамках программы «Господдержка» сохраняется при следующих условиях: первоначальном взносе от 15% и сроке кредитования до семи лет включительно.

Ипотечный кредит по льготной ставке можно оформить по упрощенной схеме — только по паспорту. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы «Господдержка», составляет 12 млн рублей. Ставки действуют при условии оформления ипотечного страхования.

Акционные ставки распространяются в том числе на ранее одобренные заявки, уточняют в банке.