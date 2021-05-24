Страховщики жизни в I квартале 2021 года разработали и внедрили анкеты-декларации для определения специальных знаний клиентов перед покупкой сложных страховых продуктов. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент ВСС Виктор Дубровин, подводя итоги работы рынка страхования жизни в I квартале 2021 года.

«Внедрили анкету-декларацию, которую теперь активно используем и анализируем плюсы и минусы, какие есть возможности для дальнейшего совершенствования в этом направлении, — рассказал он. — Сейчас внедрение анкеты показывает, что никакого драматизма не возникает: люди заполняют анкету, и мы видим, что они покупают продукт осознанно и у них есть специальные знания, опыт и желание приобретать этот продукт».

По его словам, количество жалоб потребителей показывает, что ситуация на рынке страхования жизни абсолютно контролируемая и количество обращений не носит «какой-то ужасный и системный характер, требующий принятия решений». По данным Банка России, в I квартале в сфере страхования жизни было 498 жалоб, это 5,6% от общего количества жалоб на рынке страхования, что сопоставимо с тем же периодом в 2020 году.