Около 60 млрд рублей из федерального бюджета дополнительно необходимо для решения проблем всех обманутых дольщиков в России, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

«Мы провели расчеты: дополнительно нам нужно не более 60 миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы защитить всех обманутых дольщиков. Кроме того, мы учитываем софинансирование из региональных бюджетов», — сказал он.

В достраиваемых объектах у фонда остаются непроданные квартиры, которые будут продавать, а полученные деньги направлять на защиту пострадавших дольщиков. Вместе с этим продолжаются поступления в компенсационный фонд от застройщиков, которые ведут строительство по старой схеме финансирования, без счетов эскроу — 1,2% от цены каждого договора долевого участия, рассказал гендиректор фонда.

По словам Тимофеева, размер компенсационного фонда на сегодняшний день составляет около 49 млрд рублей. «В этом году мы планируем, что в компенсационный фонд поступит около 10 миллиардов рублей, в следующем году — 3—4 миллиарда рублей. С 2023 года средства поступать перестанут, потому что к этому времени все застройщики перейдут на счета эскроу», — отметил он.

Тимофеев добавил, что на 2021—2022 годы фонд полностью обеспечен финансированием. Так, в 2021 году из федерального бюджета фонду выделено 27 млрд рублей, на 2022 год предусмотрен 1 млрд, на 2023-й — 26 млрд рублей. Кроме того, в начале пандемии, весной 2020 года, благодаря решению президента правительство выделило фонду дополнительно 30 млрд рублей на завершение строительства объектов.

Как отметил Тимофеев, необходимость в дополнительных 60 млрд рублей появится не раньше 2022 года. «Если средства начнут поступать в 2022 году, этого будет более чем достаточно», — добавил он.