Банк России установил официальные курсы валют на 25 мая.

Курс доллара понизился на 5,37 копейки, составив 73,5266 рубля (73,5803 рубля на 24 мая). Курс евро опустился на 25,69 копейки до 89,6877 рубля (с 89,9446 рубля на 24 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дорожают по отношению к рублю. На 13:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,63 рубля (плюс 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:46 мск стоил 89,96 рубля (плюс 34 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,47 до 73,68 рубля за доллар и от 89,51 до 90,02 рубля за евро.