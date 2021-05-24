Двадцать проживающих за границей предпринимателей обратились за включением в так называемый лондонский список в 2021 году для инициации процедуры возвращения в Россию, где они преследуются по уголовным делам. Об этом сообщил в понедельник журналистам сопредседатель федерального центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Виктор Звагельский, передает ТАСС.

«Сейчас в числе фигурантов «лондонского списка» 52 человека, еще 20 обратились в этом году из ряда стран», — сказал он в кулуарах Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, отвечая на вопрос ТАСС.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне бизнес-омбудсмена Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

На территорию РФ из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году — Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году — Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году — Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.

Кассационный суд отменил решение об аресте экс-главы «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова По информации бизнес-омбудсмена, судья кассационного суда подчеркнул, что действия Зотова на момент его нахождения во главе лизинговой компании вытекали из его должностных обязанностей.

По мнению Титова, процедура возвращения в Россию фигурантов «лондонского списка» должна быть системной, а не персональной для каждого отдельного случая.

«Тех дел, по которым у нас есть согласие прокуратуры и следственных органов, чтобы люди вернулись, будучи уверенными, что они не будут арестованы, все меньше и меньше. И поэтому возобновление процесса заключается в том, чтобы решать этот вопрос системно, а не смотреть на каждый отдельный случай», — ответил Титов на вопрос ТАСС в кулуарах конференции.

Позиция аппарата бизнес-омбудсмена заключается в том, что «предприниматели не едут получать оправдание, они добровольно возвращаются в Россию для того, чтобы следствие возобновилось». «Они понимают, что могут быть наказаны в результате и получат соответствующий приговор», — пояснил он.



По словам Титова, во многих случаях ранее было подтверждение, что предприниматель из списка не будет арестован на границе, и это происходило. «Сегодня такой твердой позиции, что мы обеспечим ему применение меры пресечения, не связанной с лишением свободы, к сожалению, пока нет», — добавил бизнес-омбудсмен.