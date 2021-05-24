По итогам I квартала доля убыточных банков в России выросла в 1,5 раза на фоне высокой прибыли сектора. Об этом говорится в аналитическом сборнике, опубликованном Ассоциацией банков России.



«По результатам работы за первые три месяца кредитные организации заработали 578 млрд рублей чистой прибыли, что является максимальным квартальным значением. Высокая прибыльность последних месяцев объясняется стабилизацией процентных доходов, ростом комиссионных доходов банков на фоне оживления экономики и расформированием резервов. При этом вызывает беспокойство увеличение удельного веса убыточных кредитных организаций: с 16,5% на начало 2021 года до 25,4% по итогам I квартала 2021 года», — говорится в материалах ассоциации.

По мнению аналитиков, особенностью развития банковского рынка последних лет становится замедление концентрации сегментов кредитования экономики и привлечения клиентских средств при одновременном обострении конкуренции за рыночные доли между различными по величине активов группами банков. В наибольшей мере это касается кредитования физических лиц, где наблюдается усиление позиций банков из топ-10.

Отмечается, что в I квартале 2021 года закрепились тенденции последних лет в распределении рыночных долей между различными по форме собственности и происхождению капитала группами банков.

«Во-первых, стабилизировалось доминирующее положение банков с государственным участием, их доля повысилась до 74% против 58% на начало 2013 года и 63% — на начало 2017 года. Во-вторых, сложился устойчивый долгосрочный тренд снижения долей банков с иностранным участием практически во всех сегментах оказания финансовых услуг», — поясняется в сборнике.

Частные банки, продолжают эксперты, наоборот, сумели не только удержать, но даже несколько укрепить свои позиции во всех ключевых сегментах размещения и привлечения денежных средств. На их долю приходится 17% кредитов домашним хозяйствам, 18% корпоративных кредитов, 19% средств населения и 21% средств юридических лиц.

По итогам I квартала 2021 года продолжилось снижение доли кластера региональных банков в суммарных активах банковского сектора (с 7,5% до 7,1%). Но эти темпы снижения были слабее, чем в 2020 году, когда они снизились с 8,4% до 7,5%.

В I квартале 2021 года региональные банки получили чистой прибыли на сумму 42,7 млрд рублей, из которой только 0,4 млрд пришлись на региональные банки с базовой лицензией (ББЛ). В целом доля прибыльных региональных кредитных организаций составила 74%. Аналитики отмечают, что все группы региональных банков, включая ББЛ, по итогам первых трех месяцев 2021 года улучшили показатели рентабельности капитала и активов, при этом наиболее высокие темпы прироста этих показателей продемонстрировали именно ББЛ. Рентабельность капитала банков с базовой лицензией выросла с 2,7% до 4,6%, а рентабельность активов — с 0,4% до 0,8%.