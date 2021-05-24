В правительстве России выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов общей стоимостью 4,9 трлн рублей для софинансирования из Фонда национального благосостояния, они были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с результатами состоявшегося в пятницу совещания в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В случае утверждения эти проекты получат 895 млрд рублей из ФНБ, рассказал источник. Собеседник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил отбор для финансирования из ФНБ семи приоритетных проектов, которые должны быть реализованы по поручению президента для обеспечения синергетического развития инфраструктуры и промышленности. Ранее в правительстве сообщали, что речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере, в частности модернизации железнодорожной сети, в электроэнергетике.

Финансирование из ФНБ выгоднее банковского: оно предоставляется по более низким ставкам и на больший срок. Объем фонда по состоянию на 1 мая составлял 13 трлн 825,43 млрд рублей, или 12% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно 185,87 млрд долларов. За апрель его объем увеличился на 23,3 млрд рублей. Проектом поправок в Бюджетный кодекс об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами планки в 7% ВВП предполагалось, что доля средств фонда, выделяемых для инфраструктурных проектов, не должна превышать 20% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников. Но недавно Минфин предложил установить, что средства ФНБ могут составлять не более 40% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников.

По словам источников РБК, деньги получат следующие проекты: