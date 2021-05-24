В правительстве России выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов общей стоимостью 4,9 трлн рублей для софинансирования из Фонда национального благосостояния, они были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с результатами состоявшегося в пятницу совещания в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
В случае утверждения эти проекты получат 895 млрд рублей из ФНБ, рассказал источник. Собеседник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил отбор для финансирования из ФНБ семи приоритетных проектов, которые должны быть реализованы по поручению президента для обеспечения синергетического развития инфраструктуры и промышленности. Ранее в правительстве сообщали, что речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере, в частности модернизации железнодорожной сети, в электроэнергетике.
Финансирование из ФНБ выгоднее банковского: оно предоставляется по более низким ставкам и на больший срок. Объем фонда по состоянию на 1 мая составлял 13 трлн 825,43 млрд рублей, или 12% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно 185,87 млрд долларов. За апрель его объем увеличился на 23,3 млрд рублей. Проектом поправок в Бюджетный кодекс об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами планки в 7% ВВП предполагалось, что доля средств фонда, выделяемых для инфраструктурных проектов, не должна превышать 20% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников. Но недавно Минфин предложил установить, что средства ФНБ могут составлять не более 40% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников.
По словам источников РБК, деньги получат следующие проекты:
- развитие компанией «РЖД» восточной части БАМа для обеспечения вывоза угля из Якутии в восточном направлении (проект поддержал президент России Владимир Путин; по данным источника, правительство планирует выделить на проект 188 млрд рублей из расчета общей стоимости в 752,4 млрд);
- развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, который включает Московские центральные диаметры, реконструкцию и строительство новых станций, модернизацию железнодорожной инфраструктуры (в РЖД ранее оценивали дефицит финансирования в 105 млрд рублей — эту сумму и планируется направить из ФНБ, сообщил источник РБК);
- строительство скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань (дорогу общей стоимостью 623 млрд рублей как часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай «Автодор» должен построить к 2024 году; из ФНБ планируют выделить 150 млрд);
- строительство скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург общей стоимостью 439 млрд рублей (на этот проект «Автодору» выделят еще 50 млрд);
- обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» («Трансмашхолдинг» получит на это 97 млрд рублей; общая стоимость проекта — 129,3 млрд);
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в регионах (Фонд реформирования ЖКХ получит на это 150 млрд рублей);
- проект Минэкономразвития по опережающему социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона (планируется выделить 155 млрд рублей; общая стоимость проекта — 1,8 трлн, его планируется реализовать в 2022—2035 годах).