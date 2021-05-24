К антифрод-системе «Сбера» присоединился мобильный оператор «МТС». Об этом сообщил в понедельник СберБанк, напомнив, что развиваемая совместно с операторами связи антифрод-система нацелена на защиту клиентов от телефонного мошенничества и представляет собой высокотехнологичное решение, основанное на мгновенном обмене информацией.

«Объединенная антифрод-платформа с участием операторов связи позволяет выявлять атаки преступников в режиме реального времени: система сразу же отслеживает мошеннический звонок, после чего банк принимает меры для защиты клиента еще до того, как он успевает перевести деньги преступнику», — поясняют в кредитной организации.

«Совместные усилия «Сбера» и операторов связи повышают безопасность клиентов: с начала года мы зафиксировали на 42% меньше жалоб на телефонное мошенничество, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, что в 2020 году этот вид мошенничества превратился в национальное бедствие, ведь с ним столкнулись миллионы россиян — держателей банковских карт. Благодаря внедрению целого ряда превентивных инструментов нам удалось переломить ситуацию, помогая клиентам сохранять деньги и нервы. Вместе с тем уровень телефонного мошенничества остается высоким, и поэтому мы продолжаем сотрудничать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, органами внутренних дел и законодательной властью», — комментирует заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.



В банке подчеркивают, что за 2020 год его антифрод-система позволила спасти 57 млрд рублей средств клиентов.