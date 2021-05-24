Предварительный перечень IT-гигантов, подпадающих под требование законопроекта об открытии в России филиалов или представительств, включает 20 ресурсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«В пятницу, 28 мая, IT-комитет Госдумы рассмотрит к первому чтению законопроект о «приземлении» — об условиях работы IT-гигантов в России. Как и обещал, мы готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами. <…> Пока в перечне потенциально «приземляющихся» 20 ресурсов», — говорится в сообщении.

По словам Хинштейна, в перечень входят социальные сети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинги YouTube, Twitch.tv, мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, почтовый сервис Gmail, поисковые системы Google, Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, онлайн-магазины Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, а также Wikipedia.org.

Под действие законопроекта подпадают интернет-ресурсы, посещаемость которых составляет не менее 500 тыс. российских пользователей в сутки.