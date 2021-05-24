Депутаты из фракции партии «Единая Россия» поставили перед руководством ЦБ вопрос о необходимости расширения системы страхования вкладов на бюджетные организации и средний бизнес. Об этом заявил журналистам по итогам встречи депутатов фракции с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной первый замруководителя фракции Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Важная тема, которую мы поднимали, — это страхование вкладов. Вы помните, что в 2008 и 2014 годах страхование вкладов явилось одной из мер, которая остановила нараставший кризис, кризис ожиданий. В этой связи страхование вкладов для граждан, а в дальнейшем для малого и среднего бизнеса защитило их от возможных колебаний рынка. В связи с этим мы поставили перед Центральным банком вопрос о необходимости расширения системы страхования, например, на бюджетные организации, которые также могут потерять свой счет в случае потрясения, которое постигнет тот или иной банк, на благотворительные организации, социальные организации, а в дальнейшем — на весь средний бизнес, который точно так же может потерять свои средства», — отметил Исаев. По его словам, Центробанк заверил, что «соответствующая работа будет вестись».

Исаев напомнил, что 15 июня Госдума заслушает отчет регулятора по итогам прошедшего года. «В целом мы считаем, что ЦБ и финансовая система России справились с тяжелой кризисной ситуацией», — сказал депутат.



Одна из наиболее серьезных тем, которую поднял руководитель фракции, — тема роста потребительских кредитов, добавил депутат. «Отчасти это связано с тем, что граждане находятся в сложных, стесненных финансовых условиях, что есть определенные ожидания инфляции: они, как всегда, подстегивают кредитование, покупку впрок, и в этой связи у нас есть тревога о том, что мы можем прийти к ситуации, когда большое количество людей окажутся в долговой кабале. И нас заверила Эльвира Сахипзадовна, что Банк [России] видит эту проблему, проводит необходимые меры, дает соответствующие инструкции банкам, связанные с тем, чтобы кредиты были обоснованы, были связаны с потенциальным ростом доходов, для того чтобы у нас не возникла ситуация с ростом огромной хронической задолженности», — заключил Исаев.