Наименьшее административное давление на бизнес в России в 2020 году наблюдалось в Ульяновской области, Удмуртии и Адыгее, пишет ТАСС со ссылкой на индекс, который представлен на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве.

«Второй раз на первых местах Ульяновская область и Удмуртия», — сказал советник бизнес-омбудсмена РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, представляя индекс. На третьей позиции — Адыгея, далее следуют Калужская, Тюменская области, Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкирия и Калмыкия.

Российская столица за год улучшила свои позиции и переместилась в индексе с 42-го на 13-е место. Как сказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, «основная заслуга такой высокой позиции в том, что работа по решению системных вопросов и по сбору большого количества [информации] от предпринимателей экосистемой уполномоченного позволяет вовремя выявлять узкие места и в рамках правового поля договариваться с теми или иными органами контрольно-надзорной деятельности».

Согласно индексу административного давления на бизнес за 2019 год, первые три места с наилучшей ситуацией занимали Ульяновская область, Удмуртия и Карелия. В конце рейтинга находились Иркутская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.