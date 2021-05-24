Основные фондовые торги в России завершились в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,06% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 662,51 пункта. Индекс РТС тем временем прибавил 0,09%, оказавшись на отметке 1 570,9.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали значительных изменений, находясь под давлением политических факторов. <…> В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (плюс 0,81%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (минус 0,2%)», — отметила незадолго до конца основной фондовой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В ближайшие сессии российский рынок может продолжить восходящую динамику вслед за внешними фондовыми площадками, которые отыгрывают позитивную статистику по индексам деловой активности. В результате индекс Мосбиржи попытается приблизиться к историческим максимумам, установленным в начале мая чуть выше 3 700 пунктов», — прогнозирует главный аналитик ПСБ Владимир Лящук.



В лидерах по росту стоимости оказались АДР Ozon (плюс 3,32%), ГДР Globaltrans Invest (плюс 2,44%), бумаги «Яндекса» (плюс 2,37%), «Русгидро» (плюс 1,78%), обыкновенные акции «Системы» (плюс 1,28%). Бумаги Mail.ru подорожали на 1,27%, «Газпрома» и «Полюса» — на 0,31%.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали обыкновенные акции «Русала» (минус 1,79%), «Россетей» (минус 1,35%), «ИнтерРАО» (минус 0,86%), бумаги ММК (минус 0,84%), обыкновенные акции ВТБ (минус 0,8%). Акции СберБанка подешевели на 0,49%, бумаги «Норникеля» — на 0,42%, акции «Магнита» — на 0,39%.

