Рубль продемонстрировал небольшие разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,49 рубля, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро прибавил те же 11 копеек, составив на указанный момент времени 89,73 рубля.



В ходе сессии было проведено около 46,7 тыс. сделок с долларом на 2,7 млрд долларов и 6,7 тыс. сделок с евро на сумму около 384 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,42—73,86 рубля за доллар и 89,51—90,19 рубля за евро.

«В дневные часы рубль одним из немногих на площадках EM торговался в плюсе. Часть поддержки российская валюта черпала с нефтяного рынка, где котировки марки Brent прибавляли более 1,5%, а к вечеру ускорили рост до 2,4% и были близки к отметке 68 долларов. Однако основную помощь рубль, вероятно, получал от налогового периода в виде продаж валютной выручки экспортерами перед завтрашними крупными платежами», — комментирует движения на рынке начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Он обращает внимание на то, что доллар слабо чувствовал себя по отношению к основным мировым валютам; евро в паре с долларом, как и в предыдущие дни, поднимался выше 1,22, однако пока позиции единой европейской валюты выглядят нестабильными на данном уровне. По словам Кравченко, глобальному снижению курса доллара «способствовали главным образом комментарии представителей ФРС о возможном ослаблении инфляционных рисков в ближайшем будущем».



«На локальном рынке в ближайшее время можно ожидать дальнейшей консолидации пары доллар/рубль в районе 73,5 рубля. При этом фактор завершения налогового периода ближе к концу месяца будет нивелирован для рубля сохранением относительно нейтрального геополитического фона ввиду надежд инвесторов на встречу российского и американского лидеров», — прогнозирует эксперт.

«При дорожающей нефти и прохождении пика налогового периода усилению национальной валюты препятствуют геополитические риски. Однако, по нашим ожиданиям, во вторник рубль продолжит демонстрировать стабильность, оставаясь в рамках коридора 73—74 по отношению к доллару и 89,4—90,3 по отношению к евро», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

