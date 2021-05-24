Аналог портала госуслуг для обманутых дольщиков будет создан в единой информационной системе жилищного строительства. С помощью него планируется провести учет пострадавших граждан, а также осуществлять компенсационные выплаты, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

«У нас есть задача — создать личные кабинеты арбитражных управляющих, регионов и дольщиков в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС)… Сами дольщики смогут заявить о себе, самостоятельно зарегистрировавшись в ЕИСЖС. Кроме того, граждане должны будут загрузить на сайт платежные документы, акты приема-передачи, договоры», — сказал Тимофеев.

Фонд в свою очередь будет проверять документы и таким образом понимать, действительно ли человек является обманутым дольщиком. Личный кабинет гражданина также позволит понять, сколько на самом деле насчитывается пострадавших дольщиков, потому что сегодняшняя цифра в 158 тыс. человек основана на той информации, которую подают регионы, отметил Тимофеев.

В России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков Главная задача — защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, указал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Кроме того, через эти личные кабинеты фонд планирует выплачивать компенсации дольщикам — это было бы гораздо быстрее, уверен глава фонда. «Мы бы также хотели с помощью ЕИСЖС наладить с Пенсионным фондом вопрос учета материнского капитала, использованного при покупке строящейся квартиры, чтобы после выплаты компенсаций за недостроенное жилье материнский капитал был защищен и возвращен в Пенсионный фонд и гражданин в последующем мог воспользоваться им еще раз. Таким образом, платформа будет работать по типу сайта госуслуг», — пояснил Тимофеев.

По его словам, личные кабинеты арбитражных управляющих позволят автоматизировать работу и сократить сроки подготовки и передачи документов в Фонд дольщиков. Власти регионов в своем личном кабинете будут размещать дорожные карты по проблемным объектам. «Таким образом, мы будем понимать, нет ли срыва сроков, все ли обязательства выполнил регион… Информация будет в открытом доступе, то есть любой гражданин сможет увидеть, когда его права будут восстановлены», — отметил глава Фонда дольщиков.



Предполагается, что в июле появится личный кабинет арбитражного управляющего и в скором времени после этого — кабинеты регионов и пострадавших граждан, добавил Тимофеев. «Оператором единой информационной системы жилищного строительства выступает «ДОМ.РФ». Мы ему предоставили необходимые требования и технические задания. «ДОМ.РФ» обещает нам в ближайшее время усовершенствовать данную систему», — отметил он.