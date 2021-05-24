Совет директоров АФК «Система» одобрил новую дивидендную политику корпорации на 2021—2023 годы. Как отмечается в сообщении организации, новая дивидендная политика ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности ее акций и обеспечение доходности для акционеров.

В соответствии с одобренной дивидендной политикой, корпорация будет стремиться выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 рубля на одну обыкновенную акцию в 2021 году, 0,41 рубля на одну обыкновенную акцию в 2022-м и 0,52 рубля в 2023-м.

«Таким образом, исходя из текущего количества обыкновенных акций, рекомендуемый базовый объем дивидендов будет расти каждый год и составит около 3 млрд рублей в 2021 году, около 4 млрд рублей в 2022 году и около 5 млрд рублей в 2023 году», — говорится в релизе.

Дополнительно к базовому объему дивидендов совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат начиная с 2022 года 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год, если корпорация по итогам предыдущего года демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение чистого долга к OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3.

В соответствии с новой дивидендной политикой совет директоров АФК «Система» рекомендовал акционерам корпорации на общем собрании, которое состоится 26 июня 2021 года в заочной форме, утвердить направление на выплату дивидендов по результатам 2020 года 2 млрд 991,5 млн рублей, или 0,31 рубля на одну обыкновенную акцию (6,2 рубля на одну ГДР), и установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2021 года.



«За последние несколько лет АФК «Система» значительно нарастила стоимость инвестиционного портфеля, в том числе благодаря успешным IPO Ozon и Segezha Group. Диверсифицированный портфель активов показал устойчивость во время пандемии COVID-19, демонстрируя рост стоимости и обеспечивая стабильный дивидендный поток. Эти достижения дают возможность корпорации предложить акционерам увеличение дивидендов более чем в два раза по сравнению с выплатами в 2020 году и новую дивидендную политику, ориентированную на дальнейший последовательный рост дивидендов. Новая политика устанавливает оптимальный баланс между ростом стоимости портфеля и дивидендной доходностью при сохранении приверженности финансовой дисциплине. Уверен, что такая дивидендная политика повысит привлекательность наших акций и даст возможность акционерам разделить успехи корпорации», — прокомментировал президент АФК «Система» Владимир Чирахов.