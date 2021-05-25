Курсы доллара и евро к рублю демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,41 рубля, что на 8,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на это же время равнялся 89,7775 рубля (плюс 2,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,4—73,595 рубля за доллар и 89,6925—89,9175 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.