Экологическое страхование необходимо развивать в России для возмещения ущерба, который наносится окружающей среде при авариях на производственных объектах. Это необходимо, так как не все компании, которые занимаются недропользованием, имеют средства для компенсации возможного вреда, сообщил журналистам председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности земельным отношениям Николай Николаев в понедельник на XII Международном форуме «Экология».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил об экологической ответственности природопользователей и поручил ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и экологическое восстановление промплощадок.

«У нас очень много объектов, которые устарели, и нам нужно сейчас все силы приложить к тому, чтобы ответственность была реальной за вот такие (экологические. — Прим. ТАСС) аварии. Неважно, какие они, по вине человека, или, мы знаем, сейчас достаточно много есть аварий по вине таяния мерзлоты, которую мы все считали вечной. <…> Поэтому, мне кажется, очень важно обратить внимание сейчас на развитие экологического страхования», — сообщил он.

Николаев отметил, что этот механизм был бы полезен, поскольку сегодня далеко не все компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, владеют капиталами, которые позволяют заплатить за нанесенный ущерб. «В случае с «Норильским никелем», если так можно выразиться, повезло. Потому что компания, которая обладает соответствующими капиталами и может оплатить ущерб», — добавил он.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3 разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.



Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде. Сумма взыскания была снижена судом до 146,2 млрд рублей, компания согласилась с решением суда и оплатила ущерб.