ЦБ дал дополнительные разъяснения в вопросе о том, кому из кредиторов необходимо обязательно предоставлять гражданам возможность бесплатно погашать микрозаймы офлайн, пишет «Коммерсант» . Из прежних уточнений регулятора следовало, что возможность погасить ссуду на сайте кредитора — недостаточная опция, необходима еще возможность офлайн-погашения в населенном пункте выдачи ссуды. Как следует из разъяснений ЦБ, предоставленных Национальной платежной ассоциации в письме от 19 мая, обязанность обеспечить хоть один бесплатный способ физического исполнения обязательств кроме платежа на сайте распространяется на всех кредиторов без исключений, в том числе работающих исключительно онлайн. Бесплатный способ должен быть доступен гражданину по месту его нахождения, уточнили в ЦБ. В случае установления нарушений регулятор обещает «использовать свой надзорный инструментарий».

По словам руководителя проекта «Общероссийский народный фронт» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, закон поддерживает граждан как слабую сторону договора. Есть заемщики, которые в силу возраста, привычки, жизненных обстоятельств будут продолжать ходить в офисы, у потребителя должен быть выбор, отметила эксперт.

Официально в МФО утверждают, что и так исполняют требования ЦБ. Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев заверил, что там не видят «противоречий между практиками, сложившимися на рынке и изложенными в письме, в частности, большинство игроков имеют широкие партнерские сети терминалов. У пользователей должна быть возможность бесплатного погашения займа, если компания ее не предоставляет, это явное нарушение, подтверждает гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.